Зеленский - миру: Закройте небо. Или тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали?

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных лидеров зарыть небо над Украиной или дать самолеты для защиты мирного населения от агрессора, цинично расстреливающего гражданскую инфраструктуру.

Источник: глава государства в срочном видеообращении после обстрела Винницы

Прямая речь: "Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет, без авиабомб. Мы – люди. И это – ваш гуманитарный долг защищать нас, людей, и вы это можете.

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Если вы этого не сделаете, если не дадите хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали.

Это также ответственность мировых политиков, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда".