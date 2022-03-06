Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Россияне обстреляли жилые дома и многоэтажки в Краматорске Донецкой области: по меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Сообщается, что под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский.

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых.

Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют.

Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено.

Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете - вроде такой, которую сбили накануне вблизи Краматорска украинские силы ПВО.