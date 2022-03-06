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Винницкий аэропорт обстреляли со стороны Приднестровья – журналист

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 15:58
фото: Белозир

Ракетный обстрел Винницкого аэропорта мог производиться с территории Приднестровья.

Источник: журналист Андрей Цаплиенко

Дословно: "Ракеты, попавшие в Винницкий аэропорт, по предварительной информации, были выпущены из Приднестровья".

Детали: Собеседники УП в Винницкой терробороне тоже считают, что обстрелы производились с территории Приднестровья.

Украинская правда пытается подтвердить информацию у украинских защитников.

Местный депутат Лариса Билозир сообщает, что на аэропорт сбросили 8 ракет. Нардеп призвала закрыть небо над Украиной.

Темы: Винницавойнааэропортобстрел
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