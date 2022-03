Винницкий аэропорт обстреляли со стороны Приднестровья – журналист

Ракетный обстрел Винницкого аэропорта мог производиться с территории Приднестровья.

Источник: журналист Андрей Цаплиенко

Дословно: "Ракеты, попавшие в Винницкий аэропорт, по предварительной информации, были выпущены из Приднестровья".

Детали: Собеседники УП в Винницкой терробороне тоже считают, что обстрелы производились с территории Приднестровья.

Украинская правда пытается подтвердить информацию у украинских защитников.

Местный депутат Лариса Билозир сообщает, что на аэропорт сбросили 8 ракет. Нардеп призвала закрыть небо над Украиной.

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m