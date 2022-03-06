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Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 15:31
Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин готов продолжить диалог с Украиной, если она выполнит все "известные российские требования".

Источник: Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно Кремль: "Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований.

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Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий".

Детали: Путин также заявил Макрону, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, а физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена.

Он также утверждает, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС якобы для того, чтобы исключить возможность организации украинскими "неонацистами или террористами" провокаций.

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Путин также обвинил "украинских националистов" в том, что именно они не допустили эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, хотя на самом деле Россия сорвала договоренности о прекращении огня.

В Кремле также заявили, что президент РФ предложил Макрону "активно поработать с киевскими властями" с целью якобы соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Что предшествовало: На переговорах 3 марта помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.

Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Темы: ПутинРосcиявойна
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