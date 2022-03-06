Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Президент РФ Владимир Путин готов продолжить диалог с Украиной, если она выполнит все "известные российские требования".

Источник: Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно Кремль: "Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований.

Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий".

Детали: Путин также заявил Макрону, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, а физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена.

Он также утверждает, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС якобы для того, чтобы исключить возможность организации украинскими "неонацистами или террористами" провокаций.

Путин также обвинил "украинских националистов" в том, что именно они не допустили эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, хотя на самом деле Россия сорвала договоренности о прекращении огня.

В Кремле также заявили, что президент РФ предложил Макрону "активно поработать с киевскими властями" с целью якобы соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Что предшествовало: На переговорах 3 марта помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.

Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".