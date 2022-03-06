Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
Дословно: "В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам".
Детали: Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территории своих предприятий.
В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику.
В российском Минобороны также заявили, что имеют достоверную информацию об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны.
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"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства.