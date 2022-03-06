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Над Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 18:50
Дым от сбитого истребителя за Харбковом. Фото: трухаnews

В небе над Харьковом подразделение Нацгвардии сбило российский истребитель, но ожидают дальнейшие авианалеты оккупанта.

Источник: глава штаба обороны Харьковской области Константин Немичев, Суспільне Харків

Дословно: "Приблизительно в 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины по переносному зенитно-ракетному комплексу был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей".

Детали: В то же время жителей города призывали и дальше прятаться в укрытиях, ведь у украинской разведки есть основания ожидать еще больше российских истребителей над городом.

Очевидцы в соцсетях распространили видео уничтожения истребителя. Кроме того, харьковчане отправили видео, где останки самолета якобы упали на дом.

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Темы: ХарьковРосcияНацгвардиявойна
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