Враг попал в телебашню в Харькове: трансляция оборвана
Воскресенье, 6 марта 2022, 19:09
Российская авиация попала в телебашню в Харькове, сейчас трансляция для местных жителей оборвана.
Источник: Энергоатом, Суспильне Харьков
Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко сообщил, что по предварительной информации спасателей, российская авиация попала в телебашню на Павловом поле.
Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни.
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