Враг попал в телебашню в Харькове: трансляция оборвана

Российская авиация попала в телебашню в Харькове, сейчас трансляция для местных жителей оборвана.

Источник: Энергоатом, Суспильне Харьков

Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко сообщил, что по предварительной информации спасателей, российская авиация попала в телебашню на Павловом поле.

Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни.