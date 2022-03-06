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Враг попал в телебашню в Харькове: трансляция оборвана

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 19:09

Российская авиация попала в телебашню в Харькове, сейчас трансляция для местных жителей оборвана.

Источник: Энергоатом, Суспильне Харьков

Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко сообщил, что по предварительной информации спасателей, российская авиация попала в телебашню на Павловом поле.

Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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