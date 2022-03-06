Решение Грузии торговать с РФ является мутными договоренностями с агрессором – Стефанчук

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

Источник: Стефанчук в видеообращении

Прямая речь: "Как же так случилось, генацвале, что сегодня, в разгар войны России против братской вам Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас? Решение России ослабить санкционное давление на Грузию – это случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?

Неужели вы не видите, что народ Грузии, выходящий на площади грузинских городов, поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности".

Детали: Стефанчук выразил уверенность, что Грузия – это не только ее правительство, это, прежде всего, грузинский народ, "который никогда не позволит себе молчать, когда его собратья в беде".