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Блинкен: Украина имеет план действий в случае, если Зеленский будет убит

Воскресенье, 6 марта 2022, 18:39

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у украинцев есть план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью программе CBS "Face the Nation", сообщает "Европейская правда".

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления - тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.

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Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.

"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, прекрасное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа", - сказал Блинкен.

В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".

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"Просто выиграть битву - это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время.

Госсекретарь США ранее также откровенно говорил о возможности запрета импорта российской нефти, о чем Зеленский попросил Конгресс накануне.

Темы: УкраинавойнаЗеленскийСША
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