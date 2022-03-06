Оккупанты потопили украинский патрульный катер "Славянск"

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск затонул патрульный катер "Славянск" ВМС Украины.

Источник: мэр города Южный Владимир Новацкий в эфире городского телевидения

Прямая речь: "3 марта, выполняя боевое задание по разведке и охране портов, был нанесен авиаудар вражеским самолетом РФ по патрульному катеру "Славянск".

В результате попадания крылатой ракеты "воздух-земля" патрульный катер "Славянск" затонул. Пропали без вести люди. Среди них - житель города Южный Дмитрий Махлин 1983 года рождения".

Детали: Новацкий добавил, что мужчина исчез еще 3 дня назад.

По его словам, враг будет повержен и ответит за каждого украинца.