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Британия работает с союзниками над новой оборонной помощью Украине

Воскресенье, 6 марта 2022, 22:47

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что будет работать с международными союзниками для дальнейшего обеспечения Украины оборонным вооружением.

Об этом говорится в заявлении британского правительства по итогам телефонного разговора, сообщает "Европейская правда".

"Лидеры обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины и премьер-министр обязался работать с партнерами для дальнейшего обеспечения оборонным оборудованием", - говорится в заявлении.

Президент Зеленский в своем Twitter рассказал, что оба лидера осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ, и обсудили дальнейшее усиление санкций против России и согласовали следующие общие шаги.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение России в Украину.

Между тем, разведка Великобритании заявила в воскресенье, что российские войска используют тактику Чечни и Сирии, поскольку столкнулись с большой силой сопротивления украинских сил.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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