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Самый богатый российский олигарх скрыл яхту от санкций на Сейшелах

Михаил ТкачВоскресенье, 6 марта 2022, 20:45
Самый богатый российский олигарх скрыл яхту от санкций на Сейшелах

Самый богатый российский олигарх Алексей Мордашов спрятал свою 142-метровую яхту Nord у Сейшельских островов.

Источник: Украинская правда

Детали: 142-метровая яхта Nord самого богатого человека России олигарха Алексея Мордашова сейчас находится у Сейшельских островов.

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Одна из крупнейших яхт в мире была построена в прошлом году и это вторая яхта олигарха.

Первая 63-метровая Lady M позавчера была арестована властями Италии в рамках санкций ЕС, под которые Мордашов попал из-за военной агрессии России в Украине.

 
 

Самолет Мордашова Bombardier Global 6000 23 февраля в канун российского наступления на Украину вылетел из Сейшел в Москву.

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И уже на следующий день снова вернулся на Сейшелы.

 

А через неделю 5-го марта борт вернулся в Москву, где находится и сейчас.

 
 

В то время как яхта Мордашова продолжает оставаться у Сейшельских островов. 

 

Олигарх Алексей Мордашов и его семья в прошлом году заняли первое место в российском списке Форбс с состоянием $29,1 млрд.

Российские СМИ отмечали, что до попадания под санкции Европейского союза из-за военной агрессии России Мордашов успел переписать свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью около $1,1 млрд жене.

После попадания под санкции олигарх заявил, что не имеет никакого отношения "к возникновению геополитического напряжения", а военную агрессию России назвал "трагедией двух братских народов".

Темы: олигархиРосcиясанкциивойна
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