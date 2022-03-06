Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук пошел в тероборону

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 22:20
Козицкий и Вакарчук, фото с Telegram главы ОГА

Лидер группы "Океан Эльзы", бывший народный депутат Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий

Дословно: "Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области".

Детали: Козицкий призвал всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ВакарчуквойнаЛьвовщина
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоЗеленский рассказал, почему не боится окружения Киева

"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

Все новости...
Вакарчук
Томаш Фиала: На встрече с Богданом я узнал, что Зеленский не любит фамилию Фиала
Вакарчук рассказал, как слитый в сеть его телефон неожиданно принес радость
Грымчаку отменили домашний арест и надели электронный браслет
Последние новости
12:00
Абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией - опрос
11:51
Китай не поможет РФ с запчастями для самолетов
11:42
фотоЗа сутки российские войска на Донбассе убили 11 человек, среди них – ребенок
11:33
В РФ хотят не возвращать самолеты в лизинге без решения российской комиссии
11:25
Ермак: Не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью
11:18
Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска
11:17
Google Play ограничен в РФ: теперь скачать можно только бесплатные приложения
11:17
обновленоЗеленский рассказал, почему не боится окружения Киева
11:09
Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto разрывает все связи с российским бизнесом
11:08
Ермак рассказал, как теперь выглядит день Зеленского
Все новости...