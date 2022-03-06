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Зеленский: Мы не простим, и вместо прощенного будет судный день

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 21:50
Зеленский: Мы не простим, и вместо прощенного будет судный день
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Прощенное воскресенье Украина не прощает и никогда не простит российских оккупантов.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня Прощенное воскресенье, день, когда мы всегда просили прощения друг у друга, у всех людей, у Бога. Но сегодня, кажется, многие не вспомнили вообще об этом дне. Не вспомнили обязательные слова "Прости меня" и обязательный ответ "Бог простит и я прощаю". Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл, по крайней мере, частично. После всего, что мы пережили.

Мы не простим расстрелянные жилые дома, не простим ракету, которую наша ПВО сбила сегодня над Охматдетом, и еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение инфраструктуры, сотни жертв, тысячи и тысячи страданий, и Бог не простит – ни сегодня, ни завтра, никогда.

И вместо прощенного будет судный день, я уверен в этом".

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Темы: Зеленский
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