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Парламент Британии проголосует за более жесткие санкции против РФ

Воскресенье, 6 марта 2022, 21:48

Парламент Великобритании в понедельник проголосует за санкционные меры, направленные на дальнейшее усиление давления на режим президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Правительство заявило, что внесло ряд поправок в закон об экономических преступлениях, "чтобы подавить коррумпированные элиты и усилить давление на путинский режим".

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Поправки позволят Великобритании ввести "еще более жесткие и быстрые санкции и позволят нам легче присоединиться к нашим союзникам".

"Наказание за санкции бессмысленно до тех пор, пока они не будут реализованы должным образом, и эти изменения позволят нам преследовать союзников Путина в Великобритании при полной поддержке закона, вне всяких сомнений или юридических претензий", - сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Великобритания уже ввела в отношении России "крупнейший в истории пакет санкций" за вторжение в Украину.

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Он включает полное замораживание активов и запрет на поездки, наложенные на олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова, которые имеют значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлем.

Великобритания также ввела санкции против Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и более 300 человек в России и Беларуси.

Роман Абрамович, которого считают один из спонсоров путинского режима, выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб "Челси", но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.

Темы: ВеликобританиясанкциивойнаУкраина
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