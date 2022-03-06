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В Украине появились новые города-герои

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 22:58
фото: Херсонская ОДА

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было.

Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение.

Мостами-героями станут:

Харьков.
Чернигов.
Мариуполь.
Херсон.
Белая Церковь".

Детали: Кроме того, президент наградил орденами мужества мэров этих городов и орденами Богдана Хмельницкого (третьей степени) глав некоторых областных администраций.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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