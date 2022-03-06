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211 школ в Украине повреждены или разрушены российскими войсками

Воскресенье, 6 марта 2022, 23:01

В результате нападения российских военных 211 украинских школ разрушены или повреждены.

Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

Дословно: "На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены".

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Кроме того, Шкарлет напомнил, что в начале российской военной агрессии в Украине объявили двухнедельные каникулы, но вскоре обучение планируют возобновить.

Дословно: "Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно (очень много детей выехало в области, где есть возможность осуществлять образовательный процесс). Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения".

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