211 школ в Украине повреждены или разрушены российскими войсками

В результате нападения российских военных 211 украинских школ разрушены или повреждены.

Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

Дословно: "На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены".

Кроме того, Шкарлет напомнил, что в начале российской военной агрессии в Украине объявили двухнедельные каникулы, но вскоре обучение планируют возобновить.

Дословно: "Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно (очень много детей выехало в области, где есть возможность осуществлять образовательный процесс). Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения".