СМИ: США не верят, что у Одессы будет российская десантная операция

США не верят в неизбежную десантную операцию России в районе Одессы.

Источник: высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии Reuters

Дословно: "Соединенные Штаты не верят в неизбежную десантную операцию России в районе украинской Одессы".

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Детали: Также уточняется, что российские силы встречают "сильное сопротивление украинцев", пытаясь изолировать Киев, Харьков и Чернигов.

Чиновник подсчитал, что Россия запустила на территорию Украины около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% заранее разместивших на границах боевых сил.

Напомним: 3 марта сообщалось, что российский десант подходит к Одессе: 4 больших десантных корабля и корабли поддержки.