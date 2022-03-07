Офис ОБСЕ в Мариуполе обстреляли, Миссия окончательно покидает Украину
Понедельник, 7 марта 2022, 01:10
Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину.
Источник: ОБСЕ
Дословно: "Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину".
Детали: Продолжается эвакуация местных членов Миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.
Уточняется, что из Киева начался двигаться еще один конвой местных членов Миссии.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"