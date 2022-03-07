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Офис ОБСЕ в Мариуполе обстреляли, Миссия окончательно покидает Украину

Понедельник, 7 марта 2022, 00:10
Офис ОБСЕ в Мариуполе обстреляли, Миссия окончательно покидает Украину
ФОТО: GETTY

Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину.

Источник: ОБСЕ

Дословно: "Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину".

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Детали: Продолжается эвакуация местных членов Миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.

Уточняется, что из Киева начался двигаться еще один конвой местных членов Миссии.

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