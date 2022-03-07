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СМИ: Россия вербует сирийцев для войны в Украине — платит 200 долларов

Анастасия КалатурПонедельник, 7 марта 2022, 02:50
ФОТО: GETTY

Москва в последние дни вербует военных в Сирии, умеющих воевать в городских условиях, для войны в Украине.

Источник: четыре чиновника США в комментарии WSJ

Дословно: "Россия, действующая в Сирии с 2015 года, в последние дни вербует оттуда бойцов, надеясь, что их опыт ведения боевых действий в городских условиях поможет взять Киев и нанести сокрушительный удар по украинскому правительству".

Детали: Как отмечается, этот шаг свидетельствует о возможной эскалации боевых действий в Украине. Некоторые из боевиков уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

Официальные лица отказались сообщить, что еще известно о переброске сирийских боевиков в Украину.

Арабские СМИ сообщают, что Россия предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов, чтобы "поехать в Украину и работать как охранники" в течение шести месяцев.

Россия является ключевым сторонником сирийского президента Башара Асада.

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Темы: РосcиявойнаСирия
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