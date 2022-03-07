Британия требует лишить Россию доступа к системам "Интерпола"

Британия вместе с союзниками требует от "Интерпола" отключить РФ от его системы.

Источник: министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в Twitter

Дословно: "Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру "Интерпола" и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами немедленного приостановления доступа России к его системе".

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