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Британия требует лишить Россию доступа к системам "Интерпола"

Понедельник, 7 марта 2022, 03:35
ФОТО: GETTY

Британия вместе с союзниками требует от "Интерпола" отключить РФ от его системы.

Источник: министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в Twitter

Дословно: "Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру "Интерпола" и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами немедленного приостановления доступа России к его системе".

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Темы: ВеликобританияРосcия
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