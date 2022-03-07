В России будут судить священника за антивоенную проповедь

В России на костромского священника привлекут к ответственности за ссылку на петицию "Нет войне" на сайте прихода и антивоенную проповедь.

Источник: "Сетевые свободы", ВВС, заместитель председателя отдела внешних отношений Украинской православной церкви, протоиерей Николай Данилевич в Facebook

Детали: Полицейские задержали Иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви Воскресения Христова в селе Карабаново, после проповеди в Прощеное Воскресение.

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На священника составили протокол по статье о "дискредитации использования Вооруженных сил".

В протоколе говорится, что отец Иоанн в присутствии 10 прихожан дискредитировал вооруженные силы, "внушая прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах ... жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также путем размещения информации с агитационными изображениями на сайте".

Дело будет рассмотрено в понедельник в Красносельском районном суде Костромской области.

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В то же время Данилевич обратился к русским священникам Андрею Ткачеву и Артемию Владимирову.

"Отцы, прошу, просто помолчите на тему войны в Украине. Я посмотрел ваши выступления. Вы несете бред и дискредитируете церковь", – написал Данилевич.

"Да, российские войска в Украине действительно бомбят наши школы и сады, попадают в дома и квартиры, погибает мирное население, в том числе и дети. У нас в Киеве и окрестных городах – Гостомеле, Буче, Ирпене".

Мои прихожане, близкие мне люди, в Буче уже 11-й день под обстрелом и не могут уехать. Нервы у людей сдают. Я сам пишу эти строчки под звуки пушечных выстрелов. Слава Богу, сегодня отдаленных. Раньше были близко", – добавил Данилевич.

Ранее Данилевич был внесен в базу Миротворец за поддержку РПЦ.

Что предшествовало: 4 марта российская Госдума приняла законопроекты, которые вводят в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс сразу несколько новых статей о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных.

Среди них и статья 20.3.3 КоАП, по которой будут судить костромского священника.