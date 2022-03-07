Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и будет избавляться от российского газа на фоне вторжения России в Украину.

Источник: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, цитирует Reuters

Прямая речь: "Исторические времена требуют исторических решений".

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"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность".

Детали: Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Речь идет о крупнейших инвестициях в оборону Дании за последнее время.

Фредериксен сказал, что основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа "как можно скорее".