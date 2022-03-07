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Тысячи людей перед Белым домом требовали закрыть небо над Украиной

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 03:40
Тысячи людей перед Белым домом требовали закрыть небо над Украиной

Возле Белого дома прошла масштабная акция за бесполитную зону над Украиной и усиление санкций против России.

Источник: Укринформ

Детали: На митинг в Белый дом пришли тысячи человек.

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"На фоне разрушительных бомбардировок гражданских территорий, а также угрозы ядерного армагедона на Запорожской АЭС со стороны войск РФ украинская община и небезразличные союзники требуют увеличить помощь США для Украины", - заявили митингующие организаторы – УККА, УНИС и United Help Ukraine.

Они также обратили внимание на усиление гуманитарного кризиса, который сейчас выходит за границу Украины и распространяется на другие европейские государства, что нуждается в неотложном ответе.

Акция под Белым домом стала продолжением серии манифестаций, продолжающихся уже вторую неделю.

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В воскресенье люди вышли с плакатами "Обеспечьте бесполетную зону!", "Остановите войну в Украине!", "Закройте наше небо!", "Поддержите Украину!".

 

Охрана Белого дома даже открыла доступ митингующим к ближнему периметру со стороны Лафайет-сквера, закрытого еще при президентстве Трампа.

"Мы стоим перед Белым домом суток. Это уже будет для нас 11-я акция с начала войны", - отметил в комментарии активист и соорганизатор митингов Ярослав Гетьман.

 

Он подчеркнул, что главная цель мероприятия – призвать президента Байдена и других лидеров признать, что Украина нуждается в большей помощи.

"Мы благодарны за помощь, которая была оказана до сих пор, но мы просим, ​​чтобы все российские банки были отрезаны от системы SWIFT, чтобы США прекратили покупать нефть в России, чтобы Европа дала самолеты Украине... и чтобы закрыли небо над Украиной , защитили ее от ракет, вражеских самолетов и бомб", – рассказал Гетьман.

Митинг в Вашингтоне, прошедший под общим лозунгом "Stand With Ukraine", прошел на фоне глобального одноименного флешмоба. Участники акций по всему миру требуют закрыть небо над Украиной и сделать больше, чтобы вынудить Путина прекратить агрессию.

Темы: СШАмитингиУкраина
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