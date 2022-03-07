Россияне накрыли Николаев из "Смерчей", попали в жилые дома
Понедельник, 7 марта 2022, 05:25
По Николаеву ударили с реактивных систем залпового огня.
Источник: "Суспильне Николаев" в TG, "Госспецсвязи" в TG, ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в FB
Детали: Атака произошла в 05:15.
Информации о последствиях атаки нет.
Обновлено: Вскоре в ГСЧС сообщили, что вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. В частности, возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект").
По предварительной информации, по городу били из РСЗО "Смерч".
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