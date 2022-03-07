Британия выделяет Украине дополнительные $100 млн
Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов помощи для поддержки экономики Украины.
Источник: сайт правительства Британии
Дословно: "Великобритания выделяет дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно для государственного бюджета Украины, чтобы смягчить финансовое давление, вызванное неспровоцированным и незаконным вторжением России".
Детали: Предоставленная помощь может быть использована для обеспечения заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки социальной защиты и выплат пенсий украинцам.
Помощь будет предоставлена через Всемирный банк.
Правительство Британии "призывает других доноров объединить свои ресурсы для обеспечения эффективной и быстрой поддержки правительства и народа Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба правительства Британии сообщает, что в понедельник премьер-министр встретится с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.
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