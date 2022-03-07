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Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры в Украине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 06:11
Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры в Украине
Франциск, фото: Getty Images

Папа Римский Франциск призвал к прекращению войны в Украине и обеспечению гуманитарных коридоров.

Источник: Папа Римский Франциск, цитирует Радио Ватикана

Прямая речь: "В Украине текут реки крови и слез. Речь не идет о чисто военной операции, но о войне, которая сеет смерть, разрушения и нищету.

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Жертв все больше, как и людей, убегающих, особенно, матерей с детьми.

В этой многострадальной стране в драматический способ ежечасно растет потребность в гуманитарной поддержке".

"Обращаюсь с убедительным призывом, чтобы действительно были обеспечены гуманитарные коридоры…"

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"Война – это безумие! Остановитесь, пожалуйста!"

Детали: Папа Римский призвал гарантировать помощь находящимся в осаде.

Кроме того, Франциск призвал к прекращению вооруженного наступления на Украину, "чтобы перевесил здравый смысл".

Также Папа Римский поблагодарил всех, кто принимает беженцев.

Темы: Папа РимскийвойнаУкраинаРосcия
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