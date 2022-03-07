Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ: Россияне взяли с собой в Украину парадную военную форму

Понедельник, 7 марта 2022, 07:40

Оккупанты привезли с собой в Украину парадную военную форму с медалями.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно: "Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но что-то пошло не так".

Детали: В Telegram-канале "Доказательства преступлений РФ" отмечается, что в Ирпене вспыхнул гараж, заполненный российской парадной военной формой. В канале опубликовали видео горящего сооружения, возле которого лежит гора обгоревшей военной одежды.  Женщина, снимающая видео, говорит, что этот гараж был арендован.

Темы: войнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

видеоУчастница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

Все новости...
война
В поставках оружия значительный прогресс, врага ждет сюрприз – Резников
Российские военные убили главу Гостомеля и ранили мэра Бучи
Пентагон: РФ выпустила по Украине 600 ракет
Последние новости
21:48
Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов
21:41
"Стероидная ярость": западная разведка нашла медицинские причины неадекватности Путина
21:41
ВИДЕОВ Харькове тяжелая артиллерия оккупантов лупит по жилым кварталам
21:41
фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон
21:40
Российские оккупанты уничтожили 7 больниц и повредили 104, есть убитые медики
21:24
РФ готовится регулировать цены на продукты
21:05
НАТО следует рассмотреть все варианты устранения Путина, включая убийство - британский полковник
21:00
В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ
20:59
У Байдена снова отвергли призыв закрыть небо над Украиной
20:51
Среди погибших на военном полигоне Яворовский иностранцев нет - Минобороны
Все новости...