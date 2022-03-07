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ВСУ: Россияне взяли с собой в Украину парадную военную форму

Понедельник, 7 марта 2022, 06:40

Оккупанты привезли с собой в Украину парадную военную форму с медалями.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно: "Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но что-то пошло не так".

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Детали: В Telegram-канале "Доказательства преступлений РФ" отмечается, что в Ирпене вспыхнул гараж, заполненный российской парадной военной формой. В канале опубликовали видео горящего сооружения, возле которого лежит гора обгоревшей военной одежды.  Женщина, снимающая видео, говорит, что этот гараж был арендован.

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Темы: войнаРосcия
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