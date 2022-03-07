Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину прибывают первые иностранные добровольцы

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 07:19

В Украину прибывают первые британские добровольцы, готовые воевать за Украину против российской армии.

Источник: Радио Свобода в Telegram

Дословно: "В Украину прибывают первые британские добровольцы. Они приехали в Украину, чтобы воевать против русской армии".

Реклама:

Этому предшествовало:  Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину по собственному желанию направляются "опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира", а общее количество заявок приближается к 20 тысячам.

Темы: войнамирВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
Рост производства не поможет России преодолеть "снарядный голод" - СМИ
Россияне днем обстреляли Солнечное на Херсонщине: убили мужчину
Дроны-камикадзе устроили "бавовну" в "избирательном" штабе оккупантов в Запорожье - источники
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: