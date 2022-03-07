В Украину прибывают первые иностранные добровольцы

В Украину прибывают первые британские добровольцы, готовые воевать за Украину против российской армии.

Источник: Радио Свобода в Telegram

Дословно: "В Украину прибывают первые британские добровольцы. Они приехали в Украину, чтобы воевать против русской армии".

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Этому предшествовало: Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину по собственному желанию направляются "опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира", а общее количество заявок приближается к 20 тысячам.