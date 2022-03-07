Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибывают первые иностранные добровольцы

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 08:19

В Украину прибывают первые британские добровольцы, готовые воевать за Украину против российской армии.

Источник: Радио Свобода в Telegram

Дословно: "В Украину прибывают первые британские добровольцы. Они приехали в Украину, чтобы воевать против русской армии".

Этому предшествовало:  Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину по собственному желанию направляются "опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира", а общее количество заявок приближается к 20 тысячам.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнамирВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

Все новости...
война
Авиаудар по Коростеню, Овручу и Малину – есть погибший и пострадавшие
"Русский корабль" все же пошел на#уй возле Одессы - спикер оперштаба
В Харькове от новых обстрелов множество разрушений и 21 пожар, по меньшей мере 8 погибших
Последние новости
22:01
В Telegram работают каналы, которые за деньги обещают перевезти мужчин за границу
21:48
Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов
21:41
"Стероидная ярость": западная разведка нашла медицинские причины неадекватности Путина
21:41
ВИДЕОВ Харькове тяжелая артиллерия оккупантов лупит по жилым кварталам
21:41
фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон
21:40
Российские оккупанты уничтожили 7 больниц и повредили 104, есть убитые медики
21:24
РФ готовится регулировать цены на продукты
21:05
НАТО следует рассмотреть все варианты устранения Путина, включая убийство - британский полковник
21:00
В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ
20:59
У Байдена снова отвергли призыв закрыть небо над Украиной
Все новости...