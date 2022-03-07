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Россияне заявляют об объявлении тишины для "эвакуации" украинцев в Беларусь и РФ

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 07:36
Россияне заявляют об объявлении тишины для эвакуации украинцев в Беларусь и РФ

Минобороны страны-агрессора уверяет, что открывает "гуманитарные коридоры" из Украины в Беларусь и Россию, а также объявляет режим тишины с 10:00 (с 9:00 по Киеву) 7 марта.

Источник: российское федеральное агентство "РИА Новости"

Дословно: "По просьбе Макрона к Путину Вооруженные силы РФ с 10.00 (с 9:00 по Киеву) объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум".

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Детали: Они обещают не сорвать гуманитарную операцию и якобы будут ее контролировать с помощью беспилотника.

Оккупанты запланировали выход мирных жителей, в том числе на территорию Беларуси (из Киева) и России (из Мариуполя - в сторону Ростова-на-Дону, из Харькова и Сум - в сторону Белгорода).

Маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум по версии Минобороны РФ.

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Темы: Росcияоккупациявойна
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