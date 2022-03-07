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Пентагон: РФ выпустила по Украине 600 ракет

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 08:43

РФ с начала войны выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% накопленной на границах перед вторжением мощности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США, передает "Европейская правда".

По словам чиновника, США наблюдают, что в Херсоне и Николаеве продолжаются бои, а российские войска все еще пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Но продвижение встретило сильное сопротивление украинцев, что замедлило наступление россиян.

Между тем массивный российский конвой севернее Киева, охватывающий около 64 километров дороги, остается практически на месте, но нет информации о том, насколько он удален от Киева. В конце прошлой недели это было около 25 километров от центра Киева.

По данным США, как украинцы, так и россияне сохраняют подавляющее большинство своей воздушной боевой мощи, поэтому ни у одной из сторон нет преимущества в небе.

"Мы считаем, что украинский народ в большей части страны все еще располагает средствами коммуникации, доступом в Интернет и СМИ", – добавил чиновник.

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Чиновник также сказал, что США не наблюдали десантного нападения вблизи Одессы, и они не оценивают, что он неизбежен.

Чиновник также затруднился подтвердить сообщение о том, что россияне мобилизуют резервистов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США получили очень убедительные сообщения об умышленных атаках РФ против гражданского населения в Украине, подпадающих под определение военного преступления.

Темы: войнаРосcия
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