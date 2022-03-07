Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские военные убили главу Гостомеля и ранили мэра Бучи

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 07:49

Российские оккупанты убили поселкового главу Гостомеля Юрия Прилипко и ранили городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Источник: журналист в совместном эфире украинских телеканалов, Гостомельский поселковый совет

Дословно журналист: "Погиб поселковый глава Гостомеля Юрий Прилипко, его расстреляли оккупанты, когда тот развозил лекарства и продукты жителям поселка. Ранили и мэра Бучи".

Реклама:

Детали: Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что часть Ирпеня захватили, но город борется.

В Ирпене 7 марта была эвакуация автобусами на Киев – их обстреляли. Погибли 2 ребенка и 2 взрослых. В общей сложности около 8 погибших, сказал Маркушин.

ВИДЕО ДНЯ

В Ирпене, Буче, Гостомеле нет света, газа, воды и связи. Эти города под Киевом находятся под постоянными обстрелами российских войск.

Темы: войнаКиевская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: