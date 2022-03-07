Российские военные убили главу Гостомеля и ранили мэра Бучи

Российские оккупанты убили поселкового главу Гостомеля Юрия Прилипко и ранили городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Источник: журналист в совместном эфире украинских телеканалов, Гостомельский поселковый совет

Дословно журналист: "Погиб поселковый глава Гостомеля Юрий Прилипко, его расстреляли оккупанты, когда тот развозил лекарства и продукты жителям поселка. Ранили и мэра Бучи".

Детали: Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что часть Ирпеня захватили, но город борется.

В Ирпене 7 марта была эвакуация автобусами на Киев – их обстреляли. Погибли 2 ребенка и 2 взрослых. В общей сложности около 8 погибших, сказал Маркушин.

В Ирпене, Буче, Гостомеле нет света, газа, воды и связи. Эти города под Киевом находятся под постоянными обстрелами российских войск.