В поставках оружия значительный прогресс, врага ждет сюрприз – Резников

Министерство обороны сообщает о значительном прогрессе в поставках оружия из-за рубежа, который будет "сюрпризом" для россиян.

Источник: глава Министерства обороны Олексий Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Из-за огромных потерь, которые несет противник, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак.

В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Мы используем каждую минуту, чтобы укрепить нашу защиту. Все усилия направлены на обеспечение потребностей наших защитников и защитниц.

Я не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть противника ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс.

Кроме того, в течение последних 3 дней уже доставлено более 50 тысяч шлемов и бронежилетов.

Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наша защита будет одета по-разному.

Наши воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, разрушая российских захватчиков.

Действия нашей артиллерии в Николаевской области будут в учебниках. Как и контратаки украинских оборонцев Харькова и Луганщины.

Мы работаем над получением помощи в области ПРО и ПВО. Но доверие к неизбежности нашей победы добавляют не обещания, а ВВС Украины. И отдельные менеджеры "Укрпочты", которые сбивают самолет с российскими военнослужащими".

Детали: Резников сообщил, что пока что у россиян перевес на море и в воздухе, их больше. Однако он убежден, что вскоре оккупанты начнут прятаться на территории Российской Федерации, чтобы их не отправили на войну в Украине.