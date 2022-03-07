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В Харькове от новых обстрелов множество разрушений и 21 пожар, по меньшей мере 8 погибших

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 08:16

За сутки с 6 по 7 марта российские войска с новой силой совершали обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова, а также сел поблизости, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Источник: оперативная информация ГСЧС Украины по Харьковской области по состоянию на 07:00 понедельника 7 марта

Детали: В 19:15 состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

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Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

– на пер. Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15-ти и 4-этажных жилых домах;

- Гимназическая набережная – пожар в Харьковском муз. училища;

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- Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

- Майдан Героев Небесной сотни – 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

 

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Из завалов и пожаров были спасены и эвакуированы около 200 человек. Под завалами пожарные обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших уточняется.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Темы: ХарьковвойнапожарГСЧС
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