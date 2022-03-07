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"Русский корабль" все же пошел на#уй возле Одессы - спикер оперштаба

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 09:32
Зоя, 9 лет

В Оперативном штабе Одесской областной военной администрации говорят, что вблизи Одессы уничтожен российский корабль.

Источник: спикер штаба Сергей Братчук в Facebook

Прямая речь: "Внимание, Одесса! "Русский корабль" все же пошел на#уй! У врага потери. Минус один вражеский корабль".

Детали: Подробностей события на данный момент нет. 

ВМС ВСУ распространили видео в соцсетях, отметив, что защищающие Одесщину подразделения морской пехоты поразили вражеский корабль, но тоже без подробностей.

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Темы: войнаОдесса
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