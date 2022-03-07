"Русский корабль" все же пошел на#уй возле Одессы - спикер оперштаба

В Оперативном штабе Одесской областной военной администрации говорят, что вблизи Одессы уничтожен российский корабль.

Источник: спикер штаба Сергей Братчук в Facebook

Прямая речь: "Внимание, Одесса! "Русский корабль" все же пошел на#уй! У врага потери. Минус один вражеский корабль".

Детали: Подробностей события на данный момент нет.

ВМС ВСУ распространили видео в соцсетях, отметив, что защищающие Одесщину подразделения морской пехоты поразили вражеский корабль, но тоже без подробностей.