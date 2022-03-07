Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авиаудар по Коростеню, Овручу и Малину – есть погибший и пострадавшие

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 08:37
Авиаудар по Коростеню, Овручу и Малину – есть погибший и пострадавшие
Житомирщина, фото ГСЧС

6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района Житомирской области.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В результате этих авиаударов:

Реклама:

- г. Малин – разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека. Взрывной волной повреждены окна 13 пожарно-спасательной части, жертв и пострадавших от личного состава нет.

- г. Овруч – разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники.

- г. Коростень – повреждены окна в здании школы №2. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 3 человека и 1 ед. техники.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: