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Авиаудар по Коростеню, Овручу и Малину – есть погибший и пострадавшие

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 09:37
Житомирщина, фото ГСЧС

6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района Житомирской области.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В результате этих авиаударов:

- г. Малин – разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека. Взрывной волной повреждены окна 13 пожарно-спасательной части, жертв и пострадавших от личного состава нет.

- г. Овруч – разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники.

- г. Коростень – повреждены окна в здании школы №2. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 3 человека и 1 ед. техники.

Темы: войнаЖитомирская область
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