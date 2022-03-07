Атака россиян на аэропорт Винницы: из-под завалов достали 6 раненых и 9 мертвых

Из-под завалов зданий на территории аэропорта "Винница" достали 6 человек, а также 9 тел погибших.

Источник: ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook

Детали: ГСЧС уточняет, что эти 6 человек ранены.

Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.

Отмечается, что поиск еще одного человека продолжается.

На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.