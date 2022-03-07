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Атака россиян на аэропорт Винницы: из-под завалов достали 6 раненых и 9 мертвых

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 09:53
гсчс

Из-под завалов зданий на территории аэропорта "Винница" достали 6 человек, а также 9 тел погибших.

Источник: ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook

Детали: ГСЧС уточняет, что эти 6 человек ранены.

Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.

Отмечается, что поиск еще одного человека продолжается.            

На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.

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Темы: ВинницааэропортвойнаРосcия
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