Атака россиян на аэропорт Винницы: из-под завалов достали 6 раненых и 9 мертвых
Понедельник, 7 марта 2022, 09:53
Из-под завалов зданий на территории аэропорта "Винница" достали 6 человек, а также 9 тел погибших.
Источник: ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook
Детали: ГСЧС уточняет, что эти 6 человек ранены.
Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.
Отмечается, что поиск еще одного человека продолжается.
На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.
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