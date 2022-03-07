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Оккупанты обстреляли и переехали танком авто "Укрпочты", развозившее пенсии: двое погибших

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 09:55

В Запорожской области российские военные обстреляли авто "Укрпочты" и переехали его: погибли два сотрудника почты, развозившие пенсии.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Телеграмме

Детали: По данным "Укрпочты", это были российские военные-кадыровцы, трагедия произошла 5 марта. На месте погибли мужчина и женщина. Все это запечатлено на фото.

Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.

В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

6 марта коллеги из "Укрпочты" попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил.

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Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников почты осталась стоять в поле.

 

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна.

Руководство Запорожской областной военной администрации обратилось к  гражданинам города и области.

Дословно: "Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей. Призываем вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и сплачивайтесь против агрессора".

Темы: войнаЗапорожская область
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