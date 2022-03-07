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Поймали пилота из сбитого российского самолета на Харьковщине

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 09:18
Поймали пилота из сбитого российского самолета на Харьковщине
скриншот

Ночью на 7 марта военнослужащие Нацгвардии в Харьковской области задержали пилота сбитого российского истребителя, сообщил глава области Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По должности вражеский пилот – заместитель командира авиационного полка, который дислоцируется в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор против мирного украинского населения.

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Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова".

Детали: Отмечается, что второй пилот тоже жив, скрывается в Харькове. Его ищут.

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