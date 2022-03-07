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За отстранение РФ от Интерпола выступают уже ряд стран

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 09:21

Уже пять стран Запада выступают за то, чтобы устранить Россию от участия в "Интерполе" в связи с ее агрессивной войной против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Британии Прити Пател.

По ее словам, за немедленное прекращение доступа России к системам организации выступают Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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"Вместе с моими коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня обратилась с призывом к "Интерполу" и исполнительному комитету за решением на этой неделе согласно процедурам немедленно приостановить доступ России к его системам", - сообщила Пател.

"Действия РФ являются прямой угрозой безопасности людей и международному сотрудничеству по применению законодательства", - отметила она.

Отстранение России от систем "Интерпола" может стать очередным шагом к ее международной изоляции в связи с агрессией против Украины.

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Темы: ИнтерполРосcиямир
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