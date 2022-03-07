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Власти не повелись на "эвакуацию" украинцев в РФ и предлагают свои маршруты

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 11:13

Украина назвала предложенную оккупантами "эвакуацию" людей в Россию и Беларусь неприемлемой и просит поддержать ее маршруты эвакуации, среди которых конечными городами являются Киев, Харьков, Запорожье.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук во время брифинга

Прямая речь Верещук: "Вчера, в половине первого ночи к нам поступило письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Макрона объявить режим тишины с 10 часов 7 марта и открыть следующие гуманитарные коридоры:

Из Киева – Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Орене, Чернобыль, Гдень, Гомель – с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ.

Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, дальше по железной дороге и авто.

Из Сум: Сумы, Суджа, Белгород, дальше по железной дороге и авто.

Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, из Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами улететь в РФ".

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Детали: Украина направила в ответ на свое видение, какими должны быть гуманитарные коридоры.

По словам Верещук, эвакуация должна происходить в украинские города, например, Киев, Запорожье или Харьков, чтобы потом сесть на поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Предыстория: Министерство обороны страны-агрессора уверяло, что открывает "гуманитарные коридоры" из Украины в Беларусь и РФ, а также объявляет режим тишины с 10:00 (с 9:00 по Киеву) 7 марта.

Темы: МВОТВерещукэвакуациявойна
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