Делегации Украины и РФ в пути на третий раунд переговоров
Понедельник, 7 марта 2022, 10:22
Делегации Украины и страны агрессора вылетают на третий раунд переговоров.
Источник: Медуза у Telegram, член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Детали: Российская делегация уже вылетела в Белоруссию.
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Арахамия подтвердил УП, что переговоры должны начаться в понедельник в 15:00. Украинская делегация уже в пути.
Что было ранее: Давид Арахамия анонсировал, что третий раунд переговоров делегации Украины с делегацией страны-агрессора состоится 7 марта.