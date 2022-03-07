Делегации Украины и РФ в пути на третий раунд переговоров

Делегации Украины и страны агрессора вылетают на третий раунд переговоров.

Источник: Медуза у Telegram, член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Детали: Российская делегация уже вылетела в Белоруссию.

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Арахамия подтвердил УП, что переговоры должны начаться в понедельник в 15:00. Украинская делегация уже в пути.

Что было ранее: Давид Арахамия анонсировал, что третий раунд переговоров делегации Украины с делегацией страны-агрессора состоится 7 марта.