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"Пусть их война кормит: Зеленский призывает мир отказаться от российской нефти

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 10:39
Пусть их война кормит: Зеленский призывает мир отказаться от российской нефти

Мир должен отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, чтобы не спонсировать терроризм, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира.

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Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию

Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации.

Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно.

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Когда кто-то теряет разум, надо потерять страх и забыть о коммерции".

Темы: ЗеленскийнефтьвойнаРосcия
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