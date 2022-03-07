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Международный суд ООН начал слушания по делу о геноциде со стороны РФ

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 11:00

В Международном суде ООН в понедельник начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД.

7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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"Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины" - заявили в МИД.

Украинская делегация просит Международный суд ООН назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

- Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

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- Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры предосторожности: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия" – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного Суда ООН по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него по делу Украины против Российской Федерации.

Темы: ООНсудРосcиягеноцид
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