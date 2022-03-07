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ЕС попросил МАГАТЭ обеспечить защиту украинских АЭС

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 11:03

Европейский союз обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой защитить украинские атомные станции и мобилизовать международную помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо Еврокомиссии.

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, а также объекты с отработанным топливом и радиоактивными отходами в Чернобыле.

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"Я... прошу МАГАТЭ сделать все возможное, чтобы обеспечить ядерную безопасность ядерных объектов Украины в нынешних условиях войны", – написала еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон в письме директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Россия "должна немедленно прекратить свои насильственные действия против Украины и, в первую очередь, вернуть все украинские ядерные объекты под полный оперативный и регуляторный контроль Украины", - говорится в письме от 4 марта.

Украинские власти заявили, что российские войска захватили контроль над Запорожской АЭС в пятницу после того, как подожгли соседний учебный комплекс.

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С тех пор русские войска взяли под свое командование персонал, управляющий объектом, и ограничили связь с внешним миром – события, по поводу которых МАГАТЭ выразило "чрезвычайную обеспокоенность".

Симсон призвала МАГАТЭ мобилизовать международное сообщество, "чтобы быть готовым оказать Украине помощь в случае чрезвычайной ситуации".

Украинский производитель электроэнергии ДТЭК в воскресенье призвал страны Запада, НАТО и ООН ввести запретные для полетов зоны над украинскими атомными электростанциями.

ЕС готовится срочно подключить европейскую энергосистему к украинской электросети, что позволит Украине получать аварийное электроснабжение от Европы, если военные атаки приведут к отключению электроэнергии.

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