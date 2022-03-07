Глава Одесщины – "одесситам с краснодарским акцентом": Здесь найдете смерть

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что российских захватчиков в Одессе ждет смерть и призвал не склонять одесситов к преступлениям против собственного государства.

Источник: видеообращение Марченко

Прямая речь: "В последнее время я вижу много видео так называемых коренных одесситов с явно краснодарским акцентом, которые угрожают нам и призывают одесситов помогать российской армии.

Хочу сказать этим людям, подбивающим одесситов на преступления против своего государства: здесь вы найдете только смерть. Ваши попытки нас запугать – это пустой звук.

Особенно обращаюсь к так называемому третьему фронту, который угрожал мне и мэру города расправой: я здесь, в администрации, я жду вас – и, поверьте, наша встреча вам не понравится. Слава Украине!".

Напомним: 2 марта президент Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской ОГА: главой Одесской областной государственной администрации (ныне – военной) вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко – бывший командир механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.