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Глава Одесщины – "одесситам с краснодарским акцентом": Здесь найдете смерть

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 11:53
Глава Одесщины – одесситам с краснодарским акцентом: Здесь найдете смерть
Максим Марченко, скриншот

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что российских захватчиков в Одессе ждет смерть и призвал не склонять одесситов к преступлениям против собственного государства.

Источник: видеообращение Марченко

Прямая речь: "В последнее время я вижу много видео так называемых коренных одесситов с явно краснодарским акцентом, которые угрожают нам и призывают одесситов помогать российской армии.

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Хочу сказать этим людям, подбивающим одесситов на преступления против своего государства: здесь вы найдете только смерть. Ваши попытки нас запугать – это пустой звук.

Особенно обращаюсь к так называемому третьему фронту, который угрожал мне и мэру города расправой: я здесь, в администрации, я жду вас – и, поверьте, наша встреча вам не понравится. Слава Украине!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 2 марта президент Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской ОГА: главой Одесской областной государственной администрации (ныне – военной) вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко – бывший командир механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Темы: ОдессаОдесская областьвойнаРосcия
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