Россия составила список "недружественных стран" со своими санкциями

Правительство РФ составило список "недружественных стран", в который вошли Украина, США все государства-члены Европейского Союза и другие.

Источник: российские государственные СМИ

Детали: Составить такой список поручил президент страны-оккупанта Владимир Путин.

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Он придумал, что российские компании якобы смогут выплачивать крупные валютные долги в рублях этим странам.

Все сделки с фирмами из этих стран будут одобряться специальной комиссией.

В списке:

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