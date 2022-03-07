Россия составила список "недружественных стран" со своими санкциями
Понедельник, 7 марта 2022, 12:29
Правительство РФ составило список "недружественных стран", в который вошли Украина, США все государства-члены Европейского Союза и другие.
Источник: российские государственные СМИ
Детали: Составить такой список поручил президент страны-оккупанта Владимир Путин.
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Он придумал, что российские компании якобы смогут выплачивать крупные валютные долги в рублях этим странам.
Все сделки с фирмами из этих стран будут одобряться специальной комиссией.
В списке:
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- Украина;
- Весь Европейский союз (28 стран);
- США, Британия, Япония, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория и Швейцария.