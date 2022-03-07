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Россия составила список "недружественных стран" со своими санкциями

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 13:29

Правительство РФ составило список "недружественных стран", в который вошли Украина, США все государства-члены Европейского Союза и другие.

Источник: российские государственные СМИ

Детали: Составить такой список поручил президент страны-оккупанта Владимир Путин.

Он придумал, что российские компании якобы смогут выплачивать крупные валютные долги в рублях этим странам.

Все сделки с фирмами из этих стран будут одобряться специальной комиссией.

В списке:

  • Украина;
  • Весь Европейский союз (28 стран);
  • США, Британия, Япония, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория и Швейцария.

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Темы: ПутинРосcиясанкции
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