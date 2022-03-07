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ЕС подготовил предложения по уменьшению зависимости от нефти и газа из РФ

Понедельник, 7 марта 2022, 13:26

Во вторник Европейская комиссия ЕС представит предложения, как Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, предложение будет предусматривать диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, модернизацию за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности.

Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите прав потребителей.

"Во-первых, нам необходимо защитить наиболее уязвимых потребителей и предприятия. И в более структурном плане необходимо подготовиться к массовому увеличению удельного веса возобновляемых источников энергии на рынке электроэнергии", - рассказала фон дер Ляйен в Twitter.

Европа остается зависимой от российских нефти и газа, поскольку Россия обеспечивает около 40% газа ЕС и более 25% сырой нефти.

Гонка за прекращением этой зависимости потребует в краткосрочной перспективе увеличения импорта из таких стран, как США и Катар, и, вероятно, приведет к увеличению отечественной выработки электроэнергии за счет сжигания угля и производства ископаемого топлива, пока не будут разработаны дополнительные возобновляемые источники, считают обозреватели.

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Напомним, госсекретарь США ранее также откровенно говорил о возможности запрета импорта российской нефти, о чем ранее просил президент Владимир Зеленский.

Темы: ЕС
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