На фронте погиб львовский журналист

Во время боев с российскими захватчиками под Николаевом погиб журналист из Львовской области Виктор Дударь.

Источник: глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook

Детали: По данным коллег, Дударь пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину в первый же день полномасштабной войны, 24 февраля.

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В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в газете "Экспресс", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования семье и коллегам Виктора Дударя.