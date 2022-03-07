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Анкара анонсировала трехстороннюю встречу глав МИД Украины, Турции и РФ в Анталии

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 12:49

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное агентство Турции Anadolu.

Министр пояснил, что встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталии, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

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"Лавров и Кулеба прибудут в Анталию. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", - сказал турецкий министр.

Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе.

Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 марта призвал президента РФ Владимира Путина предпринять немедленные шаги для открытия гуманитарных коридоров в окруженных городах Украины и достижения мирного соглашения.

В разговоре, согласно сообщению, президент Эрдоган заявил, что готов как можно скорее способствовать решению "украинской проблемы" мирными методами. Он сказал, что срочное общее прекращение огня не только уменьшит гуманитарные проблемы в регионе, но и позволит найти политическое решение.

Темы: УкраинаТурция
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